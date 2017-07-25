«Арсенал» (Тула) — «СКА-Хабаровск» — 1:0. Видеообзор матча

Тульский «Арсенал» победил «СКА-Хабаровск» в матче второго тура РФПЛ. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «канониров».
Единственный гол был забит на 18-й минуте. Сергей Ткачёв с дальней дистанции мощно пробил со штрафного с левой ноги, и мяч по непредсказуемой траектории влетел в угол ворот, несмотря на касание вратаря гостей Александра Довбни.
В двух турах РФПЛ тульский «Арсенал» набрал три очка, у «СКА-Хабаровск» в активе нет ни одного балла.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.
Божович: во 2-м тайме игра была не такая, какую хотят видеть в «Арсенале»