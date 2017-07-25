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«Газелек Аяччо» интересуется экс-форвардом ЦСКА Ласина Траоре

25 июля 2017, вторник. 05:43. Футбол

Французский «Газелек Аяччо» проявляет интерес к экс-нападающему московского ЦСКА Ласина Траоре, сообщает Yahoo Sport France. Подробности возможной сделки не раскрываются.

Трансфер Траоре принадлежит «Монако», а в ЦСКА он провёл первую половину прошлого сезона на правах аренды. За московский клуб нападающий сыграл 14 матчей в РФПЛ и забил 5 голов. После этого ивуарийский футболист также на правах аренды перешёл в хихонский «Спортинг». За испанский клуб 27-летний форвард провёл 8 матчей в Примере, отметившись двумя голами.

Селюк: Ласина Траоре возвращается в «Монако»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Газелек Аяччо ПФК ЦСКА ФК Монако Ласина Траоре Трансферы
Новости. Футбол
25 июля 2017, вторник
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