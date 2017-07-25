«Газелек Аяччо» интересуется экс-форвардом ЦСКА Ласина Траоре

Французский «Газелек Аяччо» проявляет интерес к экс-нападающему московского ЦСКА Ласина Траоре, сообщает Yahoo Sport France. Подробности возможной сделки не раскрываются.
Трансфер Траоре принадлежит «Монако», а в ЦСКА он провёл первую половину прошлого сезона на правах аренды. За московский клуб нападающий сыграл 14 матчей в РФПЛ и забил 5 голов. После этого ивуарийский футболист также на правах аренды перешёл в хихонский «Спортинг». За испанский клуб 27-летний форвард провёл 8 матчей в Примере, отметившись двумя голами.
Селюк: Ласина Траоре возвращается в «Монако»