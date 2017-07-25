Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Попов: если «Тюмень» заставят заплатить бывшим игрокам, это станет прецедентом

25 июля 2017, вторник. 06:03. Футбол

Директор «Тюмени» Александр Попов прокомментировал ситуацию с задержкой выплаты премиальных игрокам и тренерам, которые в 2014 году помогли клубу выйти в ФНЛ.

В невыплате премиальных «Тюмень» обвинили 8 футболистов, игравших в клубе в 2013 году. Бывший в то время главным тренером команды Константин Галкин подписал положение о премировании всей команды в случае, если «Тюмени» удастся выйти в ФНЛ. Задача была выполнена, но крупные выплаты получили только те футболисты, кто остался в клубе на следующий сезон. Общий размер спорных премий — более 10 млн рублей. Дело дошло до Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

«Мутко разобрался и решил, что со стороны бывшего тренера Галкина эта история была чистым мошенничеством, и обратился в Следственный комитет. Нам позвонили из Следственного комитета, предупредили, что будут разбираться, но пока больше не звонили. Ждём звонка.

Международный суд в Лозанне, видимо, особо не вникал в то, что есть решение суда общей юрисдикции, что Галкин не имел права подписи и подписанное им положение о премировании недействительно. Мы не платили штрафов. Они предполагались, но мы не сидели и не молчали, были апелляции. Мы не собираемся эти штрафы платить и признавать. То, что было прописано в контрактах и премиальном положении, мы всё выплатили, к нам нет никаких вопросов.

Если бы нас заставили заплатить, это был бы прецедент. Любой тренер, который будет знать, что его завтра выгоняют, договорится с футболистами, которых также выгоняют, и напишет такую бумагу о премировании. Да это что такое? Это же прямое мошенничество", — приводит слова Попова «URA.RU».

Зотов: ОПСФ хочет, чтобы спор «Тюмени» и игроков решился за столом переговоров
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Тюмень Константин Галкин
Новости. Футбол
25 июля 2017, вторник
06:27 Вратарь «Шапекоэнсе», потерявший ногу в авиакатастрофе, провёл первую тренировку
06:03 Попов: если «Тюмень» заставят заплатить бывшим игрокам, это станет прецедентом
05:43 «Газелек Аяччо» интересуется экс-форвардом ЦСКА Ласина Траоре
05:31 «Арсенал» (Тула) — «СКА-Хабаровск» — 1:0. Видеообзор матча
05:21 Паршивлюк: «Ростов» потерпел несправедливое поражение от «Ахмата»
05:10 «Наполи» предложил € 26 млн за 25-летнего голкипера «Реала Сосьедад»
05:08 Полузащитник «Сампдории» Рикардо Альварес может продолжить карьеру в России
04:36 «Лацио» договорился с Азмуном и предложил «Рубину» € 15 млн
02:41 Роналдиньо исполнил эффектный трюк во время игры в футволей
02:32 Фибель: поставь вместо Черчесова кого угодно – скорее всего, будет то же самое
02:14 «Челси» готов потратить € 280 млн в нынешнее межсезонье
02:09 Тарасов уверен, что у Гилерме нет проблем с психологией и зрением
01:44 «Эвертон» проведёт матч в честь умершего 6-летнего болельщика «Сандерленда»
01:17 Тарасов: у «Локомотива» чемпионские амбиции
01:14 Тарасов: поиграть в Европе — интересный вызов, потерять в деньгах не боюсь
00:57 Тарасов: Сёмин — хороший психолог. Он давит на рычаги, чтобы завести человека
00:57 Венгер: Жиру готов к конкуренции в «Арсенале», ему это нравится
00:52 Тарасов: запас прочности «Локомотива» заключается в командном духе
00:50 Варди: я не жалею, что отказал «Арсеналу» прошлым летом
00:43 Монтелла назвал три позиции, которые «Милан» хочет усилить до конца лета
00:32 Бернардески: Буффон — пример для всех, а не только для меня
00:21 Лукаку: решающим фактором при переходе в «МЮ» был разговор с Моуринью
00:18 Анчелотти: у «Баварии» и Саншеша есть время до 31 августа, чтобы принять решение
00:15 Семак: к сожалению, возможности укрепляться у «Уфы» нет
24 июля 2017, понедельник
23:59 Тимофеев: оценю свою игру в матче с «Уфой» на «удовлетворительно»
23:56 Х. Эрнандес: АПЛ была первой большой главой в моей карьере, я счастлив вернуться
23:45 Широков: Бердыев никогда не начинал с места в карьер
23:41 Молло сыграет за «Зенит-2» в матче 4-го тура ФНЛ с «Сибирью»
23:31 Садаев: в этом сезоне «Ахмат» в состоянии решать большие задачи
23:30 Широков: уверен, скоро «Динамо» закроет вопрос по долгам перед игроками
23:26 «Метрострой» починит протекающую крышу стадиона «Санкт-Петербург» по гарантии
23:23 «Вест Хэм Юнайтед» объявил о переходе Хавьера Эрнандеса из «Байера» за £ 16 млн
23:20 Данилова: не сказала бы, что я одна из лучших в женской сборной России
23:07 Фомина: женскую сборную России считали лузерами, а мы достойно выступаем на Евро
23:00 Широков: хотелось бы видеть в действиях ЦСКА больше энергии
22:59 Месси проводит лучшую «предсезонку» в карьере по беговым показателям
22:47 Моуринью — Бэйлу: я не могу купить тебя, ведь ты ничего не говоришь
22:41 «Суонси» отказался продавать «Эвертону» Сигурдссона и за £ 45 млн
22:34 Поддубский: «СКА-Хабаровск» ищет усиление, будем укрепляться
22:33 Киевское «Динамо» попросило перенести матч с «Мариуполем» в другой город
22:31 Менди: я с самого начала хотел перейти именно в «Манчестер Сити»
22:30 Широков: «Спартак» уже недобрал 4 очка – многовато будет, но всё ещё поправимо
22:25 Божович: у «Рубина» один из лучших тренеров России, но постараемся дать бой
22:19 Мората: не так уж тяжело уйти из «Реала», когда переходишь в клуб уровня «Челси»
21:55 Тренер женской сборной Германии: россиянки не сдаются и бьются одна за другую
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com, 2000–2017