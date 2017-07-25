Вратарь «Шапекоэнсе», потерявший ногу в авиакатастрофе, провёл первую тренировку

Голкипер «Шапекоэнсе» Джексон Фольманн, который потерял ногу в результате авиакатастрофы в Колумбии, провёл первую тренировку после трагедии, сообщает Marca. Футболист, которому поставили протез, совершил пробежку по домашнему стадиону своего клуба — «Арене Конда».
29 ноября 2016 года самолёт с футболистами бразильского клуба потерпел крушение в Медельине. Спастись удалось лишь шестерым из находившихся 77 на борту. В числе выживших три футболиста: помимо Фольманна это защитники Алан Рушел и Нето. Команда летела на матч Южноамериканского кубка с колумбийской командой «Атлетико Насьональ».
Вратарь «Шапекоэнсе», потерявший ногу, посетил паралимпийский центр