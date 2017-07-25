«Марсель» и «Байер» хотят купить Лукаса Переса у «Арсенала»

«Марсель» и леверкузенский «Байер» заинтересованы в приобретении нападающего лондонского «Арсенала» Лукаса Переса, утверждает The Sun. Сумма трансфера оценивается примерно в £ 11 млн.
Ранее Перес заявил, что окончательно решил покинуть «канониров» после того, как клуб без его ведома решил отдать 9-й номер, под которым испанец выступал в прошлом сезоне, новичку Александру Ляказетту.
Перес перешёл в «Арсенал» из «Депортиво» летом прошлого года за € 20 млн. Контракт 28-летнего форварда с английским клубом истекает летом 2020 года. В составе «канониров» он провёл 21 матч и забил семь мячей.