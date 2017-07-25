Экс-полузащитник «Анжи» Чуперка может продолжить карьеру в «Браге»

Португальская «Брага» проявляет интерес к экс-полузащитнику махачкалинского «Анжи» Валерию Чуперке, сообщает «Лента». Финансовые условия возможной сделки не уточняются.
С 2015 по 2017 год Чуперка выступал на правах аренды за «Томь». Летом 2017 года срок его контракта с «Анжи» истёк, и футболист стал свободным агентом. В минувшем сезоне 25-летний хавбек провёл 18 матчей в РФПЛ и отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что в «Брагу» на правах аренды может перейти бразильский полузащитник «Зенита» Эрнани.