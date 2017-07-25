Модрич: мне нравится номер 10, но в футбол играют не номера

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рад, что взял себе футболку с десятым номером. Раньше она принадлежала колумбийскому полузащитнику Хамесу Родригесу, перешедшему на правах аренды в мюнхенскую «Баварию».
«Это мой любимый номер, когда обращаешь внимание на то, каким футболистам он принадлежал. Я не думал о том, чтобы поменять номер 19. Но когда появилась возможность, я сделал это. Мне нравится номер 10, однако в футбол играют не номера», — приводит слова футболиста сборной Хорватии пресс-служба «Королевского клуба».