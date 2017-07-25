Агент Крооса уверен, что лучшим игроком года в Германии был его клиент, а не Лам

Фолькер Штрут, агент полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса, раскритиковал выбор бывшего защитника мюнхенской «Баварии» Филиппа Лама лучшим футболистом минувшего сезона по версии немецкого издания Kicker. Лучший игрок определяется посредством голосования членов Ассоциации немецких спортивных журналистов.
«Я крайне удивлён и оскорблён итогом голосования. Нет никаких сомнений в том, что Лам завершил выдающуюся карьеру, сделав очень многое для немецкого футбола. Но должны были выбрать того, кто действительно был лучшим. А им, несмомненно, был Кроос», — приводит слова Штрута BIld.