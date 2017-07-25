Силкин: «Динамо» предстоит борьба за выживание в РФПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что московскому клубу в текущем сезоне РФПЛ предстоит борьба за выживание. В двух стартовых турах чемпионата России динамовцы набрали одно очко.
«Мнение по первым двум турам о перспективах «Динамо» у меня уже сформировалось: предстоит борьба за выживание. Пока не вижу, за счёт чего команда поднимется выше десятого места. Всё-таки не надо забывать, что в прошлом году она комплектовалась с учетом выхода в РФПЛ. «Динамо» задачу выполнило, получив для её решения состав, которого никто в ФНЛ не имел. Но в Премьер-лиге другой футбол. Здесь всё быстрее и умнее. И даже для задачи «не вылететь» нужно очень серьезно прибавлять», — приводят слова Силкина «Известия».
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