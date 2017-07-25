Матич — главная трансферная цель «Ювентуса»

Полузащитник «Челси» Неманья Матич стал приоритетной трансферной целью «Ювентуса», утверждает Sky Sport Italia. Клубы уже начали новый раунд переговоров о переезде 28-летнего игрока сборной Сербии в Турин.
Контракт Матича с «Челси» действует до лета 2018 года. Ранее сообщалось, что владелец синих Роман Абрамович одобрил переход полузащитника в «Манчестер Юнайтед» за £ 50 млн.
Матич вернулся в «Челси», за который уже выступал с 2009 по 2011 год, в середине сезона-2013/14. В минувшем сезоне он провёл 35 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 7 результативных передач.