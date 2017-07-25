Варан: когда побеждаешь, хочется выигрывать новые титулы

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан сказал, что не потерял мотивации и хочет вновь одерживать большие победы. По итогам предыдущего сезона футболист вместе со своей командой выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
«Я очень доволен выигранными трофеями. Но когда побеждаешь, хочется выигрывать новые титулы. Все игроки нашей команды мотивированы на предстоящий сезон. Перед нами стоят высокие задачи, и команда готова решать их. Мы должны работать интенсивно, чтобы к старту сезона быть в надлежащем состоянии», — приводит слова Варана AS.
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