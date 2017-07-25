«Реал» может попытаться купить Мюллера, если не приобретёт Мбаппе

Мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему мюнхенской «Баварии» Томасу Мюллеру, утверждает Defensa Central.
Согласно информации источника, «Королевский клуб» попытается приобрести футболиста сборной Германии, если ему не удастся купить форварда «Монако» Килиана Мбаппе. В «Королевском клубе» рассматривают также возможность арендовать чемпиона мира 2014 года на один или два сезона.
Ранее бывший спортивный директор «Баварии» Маттиас Заммер назвал Мюллера душой и будущим немецкого гранда, добавив, что в клубе должны уметь ценить такого игрока.