Заммер не думает, что «РБ Лейпциг» поборется с «Баварией» за чемпионство

Бывший спортивный директор «Баварии» Маттиас Заммер не думает, что «РБ Лейпциг» будет в силах бросить серьёзный вызов мюнхенцам в борьбе за титул чемпиона Германии. По итогам минувшего сезона команда Ральфа Хазенхюттля заняла второе место в Бундеслиге.
«Вполне заслуженно то, что „Лейпциг“ будет играть в Лиге чемпионов. Но я не думаю, что, играя на этом турнире, они смогут одновременно бороться за победу в национальном первенстве. Они сначала должны будут понять, как выдерживают нагрузку», — приводит слова Заммера Eurosport.
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