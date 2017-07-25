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Дриусси, Ари и Беленов претендуют на звание MVP 2-го тура РФПЛ

25 июля 2017, вторник. 09:00. Футбол

Спортивный портал «Чемпионат» предлагает посетителям принять участие в выборе самого ценного игрока 2-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На данный момент в голосовании лидируют Себастьян Дриусси («Зенит»), Ари («Локомотив») и Александр Беленов («Уфа»).

У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».

На звание MVP 2-го тура РФПЛ также претендуют: Сергей Рыжиков («Рубин»), Сальваторе Боккетти («Спартак»), Маринато Гилерме («Локомотив»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Соломон Кверквелия («Локомотив»), Жоаозиньо («Краснодар») и Виктор Классон («Краснодар»).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Краснодар ФК Локомотив ФК Рубин ФК Спартак ФК Уфа Александр Беленов Ари — футболист Виктор Классон Дмитрий Тарасов Жоаозиньо Маринато Гилерме Сальваторе Боккетти Себастьян Дриусси Сергей Рыжиков Соломон Кверквелия MVP РФПЛ
Новости. Футбол
25 июля 2017, вторник
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