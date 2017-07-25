Дриусси, Ари и Беленов претендуют на звание MVP 2-го тура РФПЛ

Спортивный портал «Чемпионат» предлагает посетителям принять участие в выборе самого ценного игрока 2-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На данный момент в голосовании лидируют Себастьян Дриусси («Зенит»), Ари («Локомотив») и Александр Беленов («Уфа»).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».
На звание MVP 2-го тура РФПЛ также претендуют: Сергей Рыжиков («Рубин»), Сальваторе Боккетти («Спартак»), Маринато Гилерме («Локомотив»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Соломон Кверквелия («Локомотив»), Жоаозиньо («Краснодар») и Виктор Классон («Краснодар»).