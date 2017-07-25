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Бэйл: «Реалу» будет сложно добиться своих целей

25 июля 2017, вторник. 09:01. Футбол

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл сказал, что команда будет бороться за все титулы в предстоящем сезоне. Однако валлийский футболист одновременно подчеркнул, что подопечным Зинедина Зидана будет очень нелегко решить свои задачи.

«Как команда мы хотим выиграть все турниры. Однако знаем, что „Реалу“ будет сложно добиться своих целей. Поэтому мы будем стараться играть как можно лучше в каждом отдельном матче, не заглядывая дальше этого. Мы очень хотим продолжать выигрывать. Когда одерживаешь большие победы, не хочется, чтобы это заканчивалось», — цитирует Бэйла Defensa Central.

Варан: когда побеждаешь, хочется выигрывать новые титулы
Источник: Defensa Central Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Гарет Бэйл
Новости. Футбол
25 июля 2017, вторник
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