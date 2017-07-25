Г. Иванов: если скажу, по каким трансферам работаем, они станут в 2 раза дороже

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что летняя трансферная кампания уральского клуба не окончена и клуб планирует усилить состав ещё несколькими футболистами.
«Наш спортивный директор Евгений Алхимов день и ночь работает в этом направлении, просматривает футболистов. Мы хотим взять ещё игроков. Надо усилить несколько позиций. Какие — не скажу. Иначе уже через день звонков со стороны агентов не оберёшься. А те трансферы, по которым мы уже работаем, станут в два раза дороже.
Как удалось получить бесплатно Максима Григорьева? Видимо, он стал не нужен «Ростову». Почему бы его после этого было не пригласить в «Урал»? Он хороший футболист, свободный агент, который может закрыть две позиции — нападающего и флангового игрока. На этих позициях нам не хватало человека с русским паспортом. Поэтому мы очень довольны выбором Максима. В первом тайме матча с «Динамо» у него было два голевых момента. Видно, что умный игрок. Теперь главное, чтобы травма, полученная в Москве, оказалась несерьёзной.
Сейчас в селекции ориентируемся только на рынок свободных агентов. Мы не можем платить большие деньги за новичков. У нас условия ограничены. Есть футболисты, которые готовы пойти на них, но их агенты выступают против этого, просят, чтобы мы им ещё комиссионные заплатили. Поэтому нужно изучать рынок и каждого кандидата, чтобы выбор был как можно шире. И при этом мы бы оставались в рамках бюджета», — цитируют Иванова «Известия».