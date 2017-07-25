Игуаин: каждый год в Италии говорят о других командах, а побеждает «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин прокомментировал уход Леонардо Бонуччи в «Милан», а также оценил шансы «старой синьоры» в борьбе за скудетто.

«На протяжении многих лет Бонуччи помогал «Ювентусу», но теперь он в составе прямого конкурента. Но мы остаёмся сильными, у нас есть игроки, с которыми «Ювентус» не будет чувствовать отсутствие Бонуччи.

Наш главный соперник – мы сами. Мы должны доказать, что всё, что проделано за шесть лет, не случайно. Каждый год говорят о других командах, но в итоге мы всегда побеждаем. Но «Ювентусу» нельзя расслабляться. Другие команды усиливаются, так что это будет хороший сезон», — цитирует Игуаина Football Italia.