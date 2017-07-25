Хамес: Мората однозначно усилит игру «Челси»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес, перешедший на правах аренды в мюнхенскую «Баварию», считает, что бывший нападающий «сливочных» Альваро Мората будет очень полезен лондонскому «Челси». Футболист сборной Испании недавно пополнил ряды английского клуба.
«Мората — невероятный футболист, обладающий сумасшедшим ударом. Он однозначно усилит игру „Челси“. В „Реале“ он демонстрировал отличную игру», — приводит слова колумбийского футболиста интернет-портал Goal.
Мората перешёл в «Челси», поскольку в испанском гранде не видел для себя больших перспектив. Между тем главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не хотел с ним расставаться.
Мората: не так уж тяжело уйти из «Реала», когда переходишь в клуб уровня «Челси»