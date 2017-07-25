Представители «Барселоны» прибыли в Англию на переговоры по Коутиньо

Представители «Барселоны» прибыли в Лондон, чтобы провести переговоры с руководством «Ливерпуля» по поводу трансфера полузащитника Филиппе Коутиньо. Как сообщает Sport.es, испанцы считают, что переход ещё можно осуществить, несмотря на то что английская команда не хочет расставаться с хавбеком.
Отмечается, что возможность продажи Коутиньо будет рассматриваться, если только за футболиста предложат не менее € 100 млн. Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» предлагала «Ливерпулю» € 80 млн за полузащитника, однако красные ответили отказом.
В минувшем сезоне АПЛ Коутиньо провёл 31 матч, отметившись 13 голами и 7 результативными передачами.
«Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо в «Барселону» за € 80 млн