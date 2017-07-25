Оляс: говорил с Пересом, «Реал» хочет высококлассного французского нападающего

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс выразил мнение, что мадридский «Реал» собирается приобрести нападающего. Оляс сказал об этом после того, как побеседовал с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом.
«Я говорил с Пересом и думаю, что „Реал“ хочет приобрести высококлассного французского нападающего», — приводит слова Оляса RMC.
Оляс имён не называл, но известно, что «Реал» заинтересован в услугах нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Игра 18-летнего футболиста очень импонирует главному тренеру «сливочных» Зинедину Зидану.
«Реал» может попытаться купить Мюллера, если не приобретёт Мбаппе