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Льорис: в новом сезоне «Тоттенхэм» по-прежнему будет конкурентоспособен

25 июля 2017, вторник. 11:37. Футбол

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис поделился ожиданиями от нового сезона. Футболист уверен, что «шпоры» останутся конкурентоспособными. В прошлом сезоне лондонцы заняли второе место в АПЛ.

«За последние два года «Тоттенхэм» обрёл уверенность, это чувствуется. Мы постараемся сохранить эту уверенность и в новом сезоне. С таким же отношением и энергией «Тоттенхэм» по-прежнему будет конкурентоспособен. Мы доверяем друг другу, привыкли работать вместе, в новом сезоне будет так же», — цитирует Льориса Goal.

Первый матч в сезоне-2017/18 «Тоттенхэм» проведёт 13 августа против «Ньюкасл Юнайтед». Расписание АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Тоттенхэм Хотспур Уго Льорис
Новости. Футбол
25 июля 2017, вторник
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