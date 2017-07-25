Льорис: в новом сезоне «Тоттенхэм» по-прежнему будет конкурентоспособен

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис поделился ожиданиями от нового сезона. Футболист уверен, что «шпоры» останутся конкурентоспособными. В прошлом сезоне лондонцы заняли второе место в АПЛ.
«За последние два года «Тоттенхэм» обрёл уверенность, это чувствуется. Мы постараемся сохранить эту уверенность и в новом сезоне. С таким же отношением и энергией «Тоттенхэм» по-прежнему будет конкурентоспособен. Мы доверяем друг другу, привыкли работать вместе, в новом сезоне будет так же», — цитирует Льориса Goal.
Первый матч в сезоне-2017/18 «Тоттенхэм» проведёт 13 августа против «Ньюкасл Юнайтед». Расписание АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».