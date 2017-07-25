«Рома» договорилась с Найнгголаном о продлении контракта

Полузащитник Раджа Найнгголан не покинет команду нынешним летом. Il Messaggero сообщает, что стороны договорились о продлении контракта, который истекает летом 2020 года.
Прошлым летом бельгийский футболист отказался от перехода в «Челси», и Найннголану пообещали улучшить контракт. В связи с тем что стороны никак не могли договориться об условиях нового соглашения, в прессе заговорили о возможном уходе хавбека вслед за Салахом, Рюдигером и Передесом.
Итальянские СМИ сообщают, что компромисс наконец-то был найден, и в ближайшее время «Рома» должна объявить о продлении контракта с Найнгголаном.
В «Роме» сообщили, что Манолас и Найнгголан команду не покинут