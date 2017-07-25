Чанов: надеюсь, серия Акинфеева в ЛЧ сегодня прервётся

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов, ныне работающий в тульском «Арсенале», поделился ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сойдутся афинский АЕК и московский ЦСКА. Специалист выразил надежду, что серия вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева прервётся.
В сезоне-2016/17 Лиги чемпионов Игорь Акинфеев пропустил в 43 матче подряд. В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2006/07 Акинфеев пропустил в двух матчах кряду. В следующем сезоне он сыграл в трёх матчах, пропуская в каждом. Серия продолжилась в сезоне-2009/10, в котором ЦСКА провёл 10 матчей, пропуская минимум по голу в каждой игре. Ещё шесть матчей серии состоялось в сезоне-2013/14, шесть — в сезоне-2014/15, 10 — в позапрошлом, и шесть — в прошлом сезоне.
«Хотелось бы, чтобы было всё хорошо. Буду сильно переживать. ЦСКА – это моя большая жизнь. Очень хочется, чтобы всё закончилось положительно. Поражение от «Локомотива» не повлияет на настрой игроков, а только раззадорит их. Что касается Игоря Акинфеева и его рекорда, то все серии рано или поздно заканчиваются. Надеюсь, сегодня это и произойдёт.
Если говорить о погоде в Греции, то не думаю, что жара как-то повлияет на игру. У АЕК команда европейского уровня. Профессионалы должны оставаться профессионалами в любой ситуации. Да, это не совсем комфортно, но условия для всех одинаковые.
Ну а по поводу квалификации ЦСКА в группу Лиги чемпионов — считаю, всё будет успешно. У команды хороший состав, эта цель достижима. Потому мы всегда болели, болеем и будем болеть за наши клубы на европейской арене», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча АЕК – ЦСКА. Начало – в 20:30 мск.
Видео пресс-конференции Виктора Гончаренко и Алана Дзагоева можно посмотреть на «Чемпионате».