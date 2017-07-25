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Лукаку считает, что он очень далёк от Роналду и Левандовского

25 июля 2017, вторник. 13:35. Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку считает, что его не стоит сравнивать с такими форвардами, как Роберт Левандовски и Криштиану Роналду, защищающими цвета мюнхенской «Баварии» и мадридского «Реала» соответственно. Одновременно 24-летний бельгиец стремится достичь уровня мировых звёзд.

«Естественно, я бы хотел играть так же, как эти футболисты. Но сначала я хотел бы показать себя в Лиге чемпионов. В данный момент я далёк от уровня игры этих футболистов, но я стремлюсь к этому. Главное — команда, всё разворачивается вокруг неё. И я намерен сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь ей завоевать титулы», — приводит слова Лукаку интернет-портал Goal.

Лукаку: решающим фактором при переходе в «МЮ» был разговор с Моуринью
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Теги
Бавария Манчестер Юнайтед ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду Роберт Левандовски Ромелу Лукаку
Новости. Футбол
25 июля 2017, вторник
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