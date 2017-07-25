Лукаку считает, что он очень далёк от Роналду и Левандовского

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку считает, что его не стоит сравнивать с такими форвардами, как Роберт Левандовски и Криштиану Роналду, защищающими цвета мюнхенской «Баварии» и мадридского «Реала» соответственно. Одновременно 24-летний бельгиец стремится достичь уровня мировых звёзд.
«Естественно, я бы хотел играть так же, как эти футболисты. Но сначала я хотел бы показать себя в Лиге чемпионов. В данный момент я далёк от уровня игры этих футболистов, но я стремлюсь к этому. Главное — команда, всё разворачивается вокруг неё. И я намерен сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь ей завоевать титулы», — приводит слова Лукаку интернет-портал Goal.
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