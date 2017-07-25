Новичок «Краснодара» нападающий Андрей Иван выложил в «Инстаграм» фотографию, на которую сразу же обратили внимание румынские СМИ. На картинке изображены два дорогих автомобиля и надпись на румынском языке о желании быть хорошо оплачиваемым.
«Я не стремлюсь быть известным, но хочу хорошо зарабатывать», — гласит надпись на фото.
20-летний румынский нападающий перешёл в «Краснодар» из ФК «Университатя» Крайова за € 3 млн, подписав контракт на пять лет. В год Андрей Иван будет зарабатывать € 500 тыс.
«Краснодар» выиграл борьбу за Андрея Ивана у «Галатасарая»
Новичок «Краснодара» Иван выложил картинку с подписью «Хочу хорошо зарабатывать»