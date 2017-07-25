Полузащитник женской сборной Нидерландов сделала красивый финт в матче Евро

Финт полузащитника женской сборной Нидерландов Лике Мартенс в матче с бельгийскими футболистками на чемпионате Европы не оставил равнодушным футбольных болельщиков. В социальных сетях многие поклонники футбола восхитились техникой 24-летней девушки. Одним движением Мартенс оставила не у дел двух соперниц, заставив их при этом столкнуться друг с другом.
Видео можно посмотреть в аккаунте Eurosport UK в «Твиттере».
Матч Бельгия — Нидерланды завершился победой голландских футболисток со счётом 2:1, Мартенс стала автором победного гола на 74-й минуте. Голландки вышли в четвертьфинал с первого места, не потеряв в группе ни очка.