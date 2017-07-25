Генич: новость об уходе Карпина с «Матч ТВ» — шок, с ним было комфортно работать

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал тот факт, что Валерий Карпин прекратил работу на телеканале. На должности главного редактора футбольных трансляций телеканала он работал с февраля 2017 года.
«Для меня – шоковая. С другой стороны, проработав какое-то время с Карпиным, уже ничему не удивляешься. Все знают, что он человек независимый, со своим подходом, мнением. В принципе, никому рассказывать о том, как Карпин позиционируется в обществе, не надо. Он один из самых популярных и востребованных людей в российском футболе. И с ним всегда есть о чём поговорить.
Работалось с ним комфортно. На первых порах, когда он только входил в курс дела, ему приходилось сложновато. Но Карпин – человек обучаемый. Если он за полгода выучил испанский язык, до этого не зная ни одного слова, то разобраться, как работать с комментаторами, думаю, для него не было проблемой. Тем более, как управлять коллективом, он прекрасно знал – всё-таки работал гендиректором и главным тренером. Лично у меня никаких проблем с Карпиным не было. И рад, что первые игры на «Матч ТВ» он прокомментировал со мной в паре – имею в виду матч «Сельта» — «Краснодар».
И до Валерия Георгиевича у нас были регулярные летучки, которые проводил Таш Саркисян. Обсуждали актуальные вопросы, события тура, что хорошо, что плохо. Набрасывали мысли, как разнообразить работу комментатора. Когда пришёл Карпин, конечно, он привнёс определённые вещи. Если говорить о дисциплине, то было сразу озвучено, что пользоваться телефонами на летучке запрещено. Опоздания карались, пусть минимальным, но штрафом. Но это больше внутренняя кухня, которая мало кому интересна.
В целом на первых порах летучки при Карпине были очень насыщенными. Помимо различных производственных моментов, они помогали, скажем так, расширять кругозор. Объяснялись какие-то вещи по тактике, показывались видеонарезки с действиями той или иной команды, чтобы комментаторы больше понимали футбол. Было интересно. Летучки стали ожидаемым событием», — цитирует Генича «Советский спорт».