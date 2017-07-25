Нападающий «Аякса» Дольберг: «Реал» мне подходит

Нападающий амстердамского «Аякса» Каспер Дольберг был бы не прочь перейти в мадридский «Реал». Футболист сказал это в ответ на вопрос о том, мог бы он себя представить на месте форварда сборной Испании Альваро Мораты, покинувшего на днях «Королевский клуб» и перешедшего в лондонский «Челси».
«Реал» подходит мне», — приводит слова футболиста De Telegraaf.
Ранее главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан отметил, что не просил руководство клуба приобрести центрального нападающего, подчеркнув, что доволен своим составом.