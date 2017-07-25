Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Туран решил остаться в «Барселоне»

25 июля 2017, вторник. 15:33. Футбол

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран не намерен уходить из команды. По ходу прошлого сезона неоднократно сообщалось о желании турка сменить клуб из-за отсутствия стабильной игровой практики. Позже агент футболиста сообщил, что Туран останется в «Барселоне», однако сам Арда жаловался, что на него оказывают давление.

Sport.es пишет, что полузащитник окончательно отбросил мысли об уходе. Арда Туран хочет доказать главному тренеру Эрнесто Вальверде, что может стать важным игроком и вернуться на тот уровень, который привёл к его покупке из «Атлетико» за € 34 млн в 2015 году.

В прошлом сезоне 30-летний футболист принял участие в 18 матчах Примеры, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Вальверде: Туран — футболист, которого мы ценим и на которого рассчитываем
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Барселона Арда Туран
Новости. Футбол
25 июля 2017, вторник
15:33 Туран решил остаться в «Барселоне»
15:31 Марадона: с новой технологией мой гол Англии отменили бы
15:27 Созин: не убеждён в выходе ЦСКА в групповой этап ЛЧ, АЕК тоже хочет заработать
15:15 Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»
15:11 Иван: за каждое признание игроком матча в «Краснодаре» обещали машину и часы
15:04 КДК рассмотрит выход Семшова за пределы технической зоны
14:50 АЕК призвал болельщиков воздержаться от расистских лозунгов на матче с ЦСКА
14:50 «Интер» готов предложить за Артуро Видаля € 45 млн
14:46 Элбер: «Баварии» не нужно приобретать замену Левандовскому
14:36 Иван: говорят, что я похож на Вучинича, но мой любимый игрок Роналду
14:32 Нападающий «Аякса» Дольберг: «Реал» мне подходит
14:27 Генич: новость об уходе Карпина с «Матч ТВ» — шок, с ним было комфортно работать
14:25 В «Монако» не подтвердили договорённость о продаже Мбаппе «Реалу» за € 180 млн
14:20 Ребров, Маклаков и Мацуев проведут жеребьёвку Детского кубка чемпионов
14:15 Полузащитник женской сборной Нидерландов сделала красивый финт в матче Евро
14:04 Полузащитник «Бней-Йегуда» Гордана получил травму в преддверии матча с «Зенитом»
13:58 «Урал» объявил конкурс на создание дизайна для клубного трамвая
13:49 Новичок «Краснодара» Иван выложил картинку с подписью «Хочу хорошо зарабатывать»
13:35 Лукаку считает, что он очень далёк от Роналду и Левандовского
13:33 Marca: «Реал» договорился с «Монако» о покупке Мбаппе за € 180 млн
13:32 Корнаухов: не жду от Гончаренко никаких экспериментов в матче с АЕК
13:26 Бышовец: по сумме двух матчей ЦСКА должен проходить АЕК
13:17 «Бенфика» не заинтересована в возвращении Саншеша
13:07 Лео: хочу провести в России хороший сезон, а затем переехать в Европу
12:57 На арене в Волгограде начался монтаж крыши площадью 77 тыс. квадратных метров
12:54 Команды Халка и Витселя могут не сыграть в новом сезоне китайской Суперлиги
12:41 Гендиректор «Динамо»: задолженность по премиальным погасится из средств ВТБ
12:39 Кан — Нойеру: голкиперы всегда были лучшими капитанами команды
12:29 Гришин: после игр с «Анжи» и «Локомотивом» есть некоторые опасения за ЦСКА
12:28 Касемиро одобряет приобретение «Реалом» нападающего Винисиуса Жуниора
12:23 Игроки ЦСКА собрались на дневную разминку перед матчем с АЕК
12:21 Руководство «Бетиса» сообщило Зозуле, что не рассчитывает на него
12:07 Форвард «Урала» Ильин оправился от травмы и, вероятно, сыграет с «Уфой»
12:03 Чанов: надеюсь, серия Акинфеева в ЛЧ сегодня прервётся
12:00 Кузяев: на улицах пока никто не узнаёт, мне особо и не нужна эта слава
11:59 Полузащитник «ПСЖ» Мотта расписался на одежде детей после матча с «Тоттенхэмом»
11:44 Кузяев: позвонил отец и поставил меня перед фактом: «Зенит» покупает тебя»
11:40 «Рома» договорилась с Найнгголаном о продлении контракта
11:37 Льорис: в новом сезоне «Тоттенхэм» по-прежнему будет конкурентоспособен
11:36 Чоловяга: лишь через победы сборная России сможет завоевать любовь болельщиков
11:35 «Факел» объявил о смене генерального директора клуба
11:35 Оляс: говорил с Пересом, «Реал» хочет высококлассного французского нападающего
11:30 Неймар выдвинул «ПСЖ» условие о покупке четырёх игроков
10:58 Ван Марвейк: ван Боммель не будет спортивным директором «Баварии»
10:51 Защитник «Сан-Паулу» Кайо сообщил, что не собирается переходить в «Зенит»
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com, 2000–2017