Емельянов: «Уфа» играет в пять защитников, в матчах с ними случается мало голов

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов рассказал об итогах выездного матча с «Динамо» (1:0) и рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи 3-го тура РФПЛ с «Уфой».
«В команде у всех хорошее настроение, победили „Динамо“, был тяжёлый матч, эмоции отличные. Хороший старт, четыре очка после двух игр — вполне нормально. В матче с „Динамо“ мне казалось, что наша команда физически хорошо подготовлена, по себе сужу, в этой встрече бегалось довольно хорошо.
«Уфа» играет в пять защитников, с ними очень тяжело, в матчах с ними мало голов случается. Мы настроены положительно, думаю, мы будем биться, чтобы выиграть.
«Урал» — хорошая команда, которая дала мне путёвку в Премьер-Лигу. Тренеры и болельщики поверили в меня, и я наслаждаюсь игрой за этот клуб", — сказал хавбек в интервью клубному телевидению.