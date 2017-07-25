«Бавария» одолела «Челси» на Международном кубке чемпионов, Мюллер оформил дубль

В Сингапуре завершился матч Международного кубка чемпионов между «Челси» и «Баварией». Встреча, проходившая на «Национальном стадионе», завершилась победой немецкой команды.
Уже на 6-й минуте Рафинья после передачи Франка Рибери вывел «Баварию» вперёд, а спустя ещё шесть минут француз ассистировал Томасу Мюллеру – 2:0. Отличился Мюллер забитым голом и на 27-й минуте, но голевой пас в активе Корентино Толиссо – 3:0.
«Челси» сумел отыграться в компенсированное к первому тайму время. Виктор Мозес нашёл пасом Маркоса Алонсо, и счёт стал (3:1). После перерыва обе команды провели несколько замен. У «Челси», в частности, дебютировал Альваро Мората, который вышел на поле на 63-й минуте.
За четыре минуты до конца игры «Челси» сумел сократить отставание до минимума, гол в активе Миши Батшуайи, но спасти матч лондонцы не смогли – 2:3.