«Зенит» поздравил Халка: c днём рождения, легенда!

«Зенит» поздравил с днём рождения бывшего нападающего команды из Санкт-Петербурга Халка.
Бразильцу, который сейчас выступает за китайский клуб «Шанхай СИПГ», сегодня, 25 июля, исполнился 31 год.
«С днём рождения, легенда! Царь-пушка», — гласит поздравление сине-бело-голубых в «Твиттере» клуба.
Халк перешёл в «Зенит» в 2012 году из «Порту». В общей сложности он провёл в команде 148 матчей, в которых набрал 143 очка по системе «гол+пас».
Вместе с петербургской командой он завоевал чемпионский титул, Кубок и Суперкубок России.
Команды Халка и Витселя могут не сыграть в новом сезоне китайской Суперлиги