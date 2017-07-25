Джорджевич: не хватает игровой практики, надеюсь, через пару недель станет легче

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич поделился впечатлениями от матча со «СКА-Хабаровск» (1:0) во втором туре РФПЛ. Игра стала дебютной для черногорского футболиста в новой команде после перехода из «Зенита».
«Очень важно, что мы выиграли. Это сложная игра была. Я доволен, что дебютировал за „Арсенал“, но, конечно, мне не хватает чуть-чуть игровой практики. Надеюсь, через несколько недель всё станет легче для меня. Повторюсь, самое важное, что команда выиграла. Было ещё два-три хороших момента во втором тайме, и только удачи не хватило», — сказал Джорджевич в интервью «Арсенал-ТВ».
Божович: для раскрытия таланта Джорджевичу не хватает того, чтобы его терпели