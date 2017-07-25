«Челси» продлил контракт с Брауном и отдал его в аренду «Брайтону»

«Челси» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Исайей Брауном. Новое соглашение рассчитано до 2021 года. Сразу же после продления лондонский клуб отдал 20-летнего футболиста в аренду до конца сезона новичку английской Премьер-лиги — клубу «Брайтон энд Хоув Альбион».
Браун стал игроком «Челси» в 2013 году и провёл один матч за первую команду синих в Премьер-лиге. В прошлом сезоне молодой англичанин выступал на правах аренды за клубы Чемпионшипа «Ротерхэм Юнайтед» (20 игр и 3 мяча) и «Хаддерсфилд Таун» (18 матчей и 4 гола).
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