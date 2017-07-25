В «Зените» возродили традицию «тоннеля» для новичков

В «Зените» возобновили практику так называемого «тоннеля» для новичков. Данная традиция появилась при Андре Виллаш-Боаше — новичков прогоняли через «тоннель», в котором игроки и тренеры похлопывали новых партнёров по команде.
На сегодняшней тренировке «Зенита» через «тоннель» прошли новички команды Кристиан Нобоа, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Себастьян Дриусси, Дмитрий Полоз, Александр Ерохин, а также тренерский штаб во главе с Роберто Манчини. Видео об этом событии было опубликовано на официальном канале «Зенита» в YouTube.
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Продолжение интервью с новым главным тренером «Зенита» Роберто Манчини, которое итальянец дал перед официальной премьерой в РФПЛ.