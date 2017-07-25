Шоу: для меня Лингард — лучший игрок «МЮ» в турне по США

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу отметил игру полузащитника Джесси Лингарда в предсезонном туре команды. 24-летний футболист отметился тремя голевыми передачами и одним голом в четырёх товарищеских матчах «МЮ» в США.
«Для меня Лингард — лучший игрок „МЮ“ в этом турне. На поле он везде и в любой момент готов сделать голевую передачу или забить гол. Надеюсь, все ребята последуют его примеру», — цитирует Шоу официальный сайт манкунианцев.
«Манчестер Юнайтед» во время турне по США победил «Реал Солт-Лейк» (2:1) и «Лос-Анджелес Гэлакси» (5:2) в товарищеских матчах, а также одолел «Манчестер Сити» (2:0) и «Реал» (1:1, 2:1 по пенальти) в Международном кубке чемпионов.
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