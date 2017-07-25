Лапочкин рассудит «Спартак» и «Краснодар»

Назначены арбитры на матчи третьего тура российской Премьер-Лиги, сообщается на официальном сайте РФС.
Встречу между «Спартаком» и «Краснодаром», намеченную на 31 июля, будет обслуживать Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.
29 июля (суббота)
ЦСКА – «СКА-Хабаровск»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Арам Петросян (Бронницы);
«Урал» – «Уфа»: судья – Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва);
«Рубин» – «Арсенал»: судья – Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва);
«Ахмат» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунёв (Новосибирск), Дмитрий Березнёв (Ростов-на-Дону);
30 июля (воскресенье)
«Амкар» – «Ростов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва);
«Локомотив» – «Анжи»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь);
«Тосно» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Роман Усачёв (Ростов-на-Дону);
31 июля (понедельник)
«Спартак» – «Краснодар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область).