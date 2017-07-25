Димитров: «Уфа» — очень крепкая команда, против которой «Уралу» будет непросто

Полузащитник «Урала» Николай Димитров поделился ожиданиями от матча третьего тура российской Премьер-Лиги с «Уфой». Димитров ожидает непростой игры. Встреча состоится в Екатеринбурге 29 июля.
«Уфа» — очень крепкая команда, против которой нам будет непросто. Но можем вспомнить прошлый матч, который мы сыграли против них весной. Хоть мы и уступили в той встрече, но выглядели неплохо. Если мы так же сыграем против них в этот раз, то, уверен, добьёмся победы!", — приводит слова Димитрова официальный сайт «Урала».
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