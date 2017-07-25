Врачи отключили полузащитника «Аякса» Нури от аппарата искусственного дыхания

Полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури, который потерял сознание в товарищеском матче с «Вердером» и находился в состоянии искусственной комы, был отключён от аппарата искусственного дыхания, сообщает пресс-служба клуба.
Сейчас 20-летний игрок может дышать самостоятельно. Его состояние оценивается как стабильное, однако врачи уверены, что повреждения мозга необратимы. Тем не менее родственники Абдельхака продолжают верить в чудо.
В сезоне-2016/17 Нури принял участие в 41 матче в составе «Аякса», забил 11 голов и сделал 14 результативных передач.
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