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Врачи отключили полузащитника «Аякса» Нури от аппарата искусственного дыхания

25 июля 2017, вторник. 18:27. Футбол

Полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури, который потерял сознание в товарищеском матче с «Вердером» и находился в состоянии искусственной комы, был отключён от аппарата искусственного дыхания, сообщает пресс-служба клуба.

Сейчас 20-летний игрок может дышать самостоятельно. Его состояние оценивается как стабильное, однако врачи уверены, что повреждения мозга необратимы. Тем не менее родственники Абдельхака продолжают верить в чудо.

В сезоне-2016/17 Нури принял участие в 41 матче в составе «Аякса», забил 11 голов и сделал 14 результативных передач.

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История Абдельхака Нури, молодого футболиста «Аякса», чья карьера завершилась, не успев начаться.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
25 июля 2017, вторник
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