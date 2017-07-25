ЦСКА сыграет в первом матче с АЕК в оранжевой форме

ЦСКА определился с комплектом формы, в которой футболисты команды сыграют с АЕК в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Армейцы» выбрали гостевую форму, выполненную в оранжевом цвете, сообщается в официальном «твиттере» клуба.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча АЕК — ЦСКА. Начало встречи, которая пройдёт в Афинах на стадионе «Олимпик — Спирос Луис», запланировано на 20:30 по московскому времени.
Фотографии гостевой формы ЦСКА можно посмотреть в «Твиттере».
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