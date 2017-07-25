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Глава «Урала»: многие фанаты «Зенита» просили прощения после судейства Еськова

25 июля 2017, вторник. 18:45. Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что после скандального матча с «Зенитом» (0:2) в прошлом сезоне многие болельщики сине-бело-голубых извинялись за судейство Алексея Еськова, удалившего во втором тайме трёх игроков екатеринбургской команды.

«Мы тогда набрали хороший ход: в шести матчах чемпионата одержали пять побед. Команда ничего не опасалась, ехала брать очки и хотела показать хороший футбол. И до 60-й минуты мы именно такой футбол и демонстрировали. Это потом уже начали отбиваться, потому что у нас стало на два человека меньше. А затем у нас оказалось на три человека меньше, но всё равно шли в атаку, и весь стадион нас поддерживал.

Люди, которые приходят на матчи, в том числе те самые «кузьмичи», как мы их называем, они всё прекрасно видят. И когда мы пошли в последнюю атаку, они за нас болели, поддерживали. И после игры очень многие фанаты «Зенита» ко мне подходили, многие писали: «Вы молодцы, но так получилось, извините нас». Я был в Москве, когда играли со «Спартаком», и болельщики «Спартака» ко мне подходили и говорили: «Мы всё видели, мы вас уважаем, вы молодцы. Сегодня, извините, мы за свою команду болеем, а в финале Кубка будем болеть за вас». После этой игры с «Зенитом» очень многие стали поддерживать нас после такой несправедливости", — сказал Иванов в интервью еженедельнику «Футбол».

Еськов получил оценку «неудовлетворительно» за работу в матче «Зенит» – «Урал»
Источник: Еженедельник ФУТБОЛ Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Урал Алексей Еськов Григорий Иванов Болельщики — Футбол Футбольное судейство
Новости. Футбол
25 июля 2017, вторник
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