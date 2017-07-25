«Ахмат» расторг контракт с Мирзовым

«Ахмат» и полузащитник Резиуан Мирзов пришли к соглашению о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
«Желаем успехов Резиуану в карьере!» — говорится в сообщении на официальной странице грозненского клуба в «Твиттере».
«Ахмат» подписал четырёхлетний контракт с Мирзовым летом 2015 года. В прошлом сезоне 24-летний хавбек сыграл в восьми (два в стартовом составе) матчах российской Премьер-Лиги.
До перехода в грозненский клуб Мирзов выступал за «Торпедо» (Москва), «Звезду» (Рязань), «Спартак» (Кострома) и «Спартак-Нальчик».