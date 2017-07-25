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Кержаков выбрал 5 лучших голов Международного чемпионата по футболу для дружбы

25 июля 2017, вторник. 19:13. Футбол

Лучший бомбардир в истории сборной России и российский посол Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» Александр Кержаков определил пять лучших голов завершившегося в Санкт-Петербурге чемпионата по футболу для дружбы.

Чемпионат объединил представителей 64 стран, в том числе детей из Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки. По итогам открытой жеребьёвки юные 12-летние футболисты образовали 8 международных сборных дружбы. Чемпионат прошёл по олимпийской системе. Команды, выбывшие на этапе четвертьфиналов и полуфиналов, провели друг с другом серию дружеских встреч.

Пятое место Кержаков отдал MVP чемпионата, капитану Оранжевой сборной дружбы – полузащитнику Роману Гораку (12 лет, Чехия). На четвёртое место российский бомбардир поставил гол Хуана Фернандеса (12 лет, Бразилия), защищавшего цвета Фиолетовой команды. Третье и второе места также достались Фернандесу, который дважды забил со своей половины поля.

На первое место Кержаков поставил гол полузащитника Оранжевой сборной дружбы Ивана Каско (12 лет, Аргентина), признанного самым результативным игроком чемпионата. Мяч в ворота голкипера Жёлтой сборной дружбы Суджала Кахара (12 лет, Индия) полузащитник отправил пяткой.

Посмотреть голы можно в YouTube.

В Санкт-Петербурге дети из 64 стран приняли участие в форуме «Футбол для дружбы»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Кержаков
Новости. Футбол
25 июля 2017, вторник
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