Конте: Морате нужно дать время, но он может быть доволен своим выступлением

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями от матча Международного кубка чемпионов с «Баварией» (2:3), а также высказал мнение об игре новичка лондонской команды Альваро Мораты, который вышел на поле во втором тайме встречи, проходившей в Сингапуре.
«Мы пропустили три мяча в первые полчаса игры и оказались в сложной ситуации, но смогли правильно отреагировать на неё. Мы не сдались и продемонстрировали хороший настрой, стремясь спасти матч. Мы плохо начали встречу, но игроки показали волю к победе и желание изменить результат. Итог игры объясним, поскольку мы находимся на стадии предсезонной подготовки и ведём очень насыщенную работу на тренировках.
«Бавария» является топ-клубом и одной из сильнейших команд мира. Они регулярно выигрывают чемпионат Германии и стабильно доходят до полуфиналов и финалов Лиги чемпионов. Мы должны проанализировать положительные моменты и продолжать работать.
Мне сложно оценивать вклад Альваро, поскольку он находится с нами всего два дня и ещё должен наладить взаимопонимание с партнёрами и понять наше видение футбола. Тем не менее он продемонстрировал отличный настрой и, безусловно, принесёт пользу команде. Нам нужно дать ему время на адаптацию, но сейчас он может быть доволен своим выступлением", — цитирует Конте официальный сайт «Челси».