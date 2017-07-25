Президент «Урала»: в России на позиции Шатова у нас нет футболистов сильнее его

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мыслями о том, почему для экс-игрока екатеринбургского клуба Олега Шатова прошлый сезон сложился неудачно. Хавбек потерял место в основном составе «Зенита» при Мирче Луческу.
«У Шатова были натянутые отношения с Луческу? Я не разговаривал с ним на эту тему и даже не хочу. Знаю только, что Олег, кто бы что про него ни говорил, — футболист от бога. И это игрок, который сам себя сделал. Потому что я видел, что он с детства играл в футбол, спал с мячом.
Я был поражён, когда он вышел в матче против «Спартака». «Зенит» проиграл, но он был лучшим на поле во втором тайме. Когда мы приезжаем выступать в Питер, он нам почти в каждой игре забивает. Я у него спрашиваю: «Ну что, опять от тебя ждать проблем?». А он отвечает: «Григорьич, я же не играю». Для меня это был нонсенс. Как можно было не поставить в состав человека, который был лучшим в предыдущем матче?
Знаю, что ему было очень тяжело в прошлом году. Ему надо было сделать операцию — он играл с больной ногой. Ему очень нравится «Зенит», он хочет всегда играть, но и не хочет конфликтов. Я считаю, что у нас на его позиции нет футболистов сильнее. Он не выступал в Кубке конфедераций, но надеюсь, что он всем всё докажет на чемпионате мира. Хоть у него и хорошая зарплата в «Зените», уверен, что таким ребятам надо уезжать за границу", — сказал Иванов в интервью еженедельнику «Футбол».