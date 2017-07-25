Балажиц: когда забили «Динамо», не все побежали радоваться, ведь отдали все силы

Защитник «Урала» Грегор Балажиц поделился впечатлениями от победы над «Динамо» (1:0) во втором туре РФПЛ и рассказал о подготовке екатеринбургской команды к матчу третьего тура с «Уфой» (29 июля).
«Когда выигрываешь и при этом забиваешь победный гол на последних минутах, всегда хорошее настроение. Но мы должны дальше стараться и верить, что в каждой следующей игре тоже можем добиться такого результата. В матче с «Динамо» отдали все силы, поэтому, когда Жора забил победный гол, не все побежали радоваться за ним – у него-то сил было намного больше.
Пользуясь случаем, хочу поздравить его с первым забитым мячом после такой тяжёлой травмы. Хочу, чтобы это был не единственный его гол в этом сезоне.
Физически к матчу с «Уфой», конечно, должны восстановиться. Мы профессионалы, должны подготовиться нормально к субботней игре. Уфимцы хорошо играют в защите. Нам надо посмотреть, где они допускают ошибки, где у них могут быть дыры в обороне. Сделаем всё, чтобы хорошо подготовиться и добиться победы", — цитирует Балажица сайт «Урала».
Гол Чантурии можно посмотреть в «Твиттере».