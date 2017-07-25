Рыбусь: «Локомотив» всегда должен быть в тройке и биться за чемпионство

Новичок «Локомотива» Мацей Рыбусь поделился ожиданиями от выступлений в составе «железнодорожников».
«Конечно, мне приятно вернуться в страну, где я, можно сказать, начал играть в большой футбол. Рад, что перешёл именно в «Локомотив». Это хорошая команда, против которой всегда тяжело. Видно, что в «Локомотиве» есть коллектив. Очень радует, как мы начали сезон. Надеюсь, продолжим в том же духе.
Считаю, что «Локомотив» всегда должен быть в тройке и биться за чемпионство. Надеюсь, что так всё и будет. Я хочу помочь команде и отдам всё ради неё», — цитирует Рыбуся пресс-служба «Локомотива».
Видео интервью Рыбуся можно посмотреть в YouTube.
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