Моуринью: был бы рад видеть Чичарито в «МЮ», но мы движемся в другом направлении

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, почему клуб не стал бороться за своего экс-нападающего Хавьера Эрнандеса, накануне перешедшего из «Байера» в «Вест Хэм Юнайтед». Ранее Моуринью заявлял, что никогда не продал бы 29-летнего мексиканца из «МЮ».
«Чичарито покинул клуб пару лет назад, и я не знаю, было это его решение или решение руководства.
Он хороший игрок, который всегда забивает голы, и я был бы рад видеть его в своём составе, так как ему не нужно много времени на гол.
Однако мы двигаемся в другом направлении и делаем ставку на молодых Лукаку и Рашфорда», — цитирует Моуринью The Telegraph.
Моуринью: я бы никогда не отпустил из «МЮ» Ди Марию, Уэлбека и Эрнандеса