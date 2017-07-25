У полузащитника «Фламенго» Эдерсона диагностирован рак яичек, сообщает Football Italia. Болезнь была обнаружена после того, как хавбек сдал положительный допинг-тест. Эдерсону, в Европе выступавшему за «Лион», «Ниццу» и «Лацио», будет сделана операция.
«Трудно найти слова, поскольку это действительно ударило по мне. Мне грустно, но я также чувствую себя очень спокойно. Это будет ещё одна битва и я мыслю позитивно. Хочу, чтобы все сохраняли позитивный настрой, потому что это поможет мне", — заявил 31-летний бразильский футболист.
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