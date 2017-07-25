175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Кубань» объявила об уходе нападающего Майровича

25 июля 2017, вторник. 21:31. Футбол

Нападающий Максим Майрович, выступавший за молодёжный и основной составы «Кубани», а также за «Кубань-2» в сезонах 2013/14 – 2017/18, покидает краснодарский клуб. 21-летний футболист и «Кубань» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Всего в течение трёх предыдущих сезонов Майрович принял участие в 29 играх основного состава и забил один мяч. В составе молодёжной команды с 2013 по 2016 год Майрович сыграл 59 матчей, забив 16 мячей, в «Кубани-2» он выходил на поле 22 раза, дважды отправив мяч в сетку.

«Футбольный клуб «Кубань» благодарит Максима Майровича за время, проведённое в футболке главной команды Краснодарского края, и желает новых успехов и высот в спортивной карьере», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Кубани».

«Кубань» продлила контракт с нападающим Майровичем
Источник: Официальный сайт ФК "Кубань" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Кубань
Новости. Футбол
25 июля 2017, вторник
21:37 Егоров: я бы «вылечил» Бухарова жёлтой карточкой за симуляцию в игре с «Ахматом»
21:31 «Кубань» объявила об уходе нападающего Майровича
21:30 Безуглов: над Файзулиным смеются только полные идиоты
21:11 Егоров: был в шоке, когда у Лунгу зафиксировали офсайд в матче «Динамо» — «Урал»
20:56 Мане и Ингс вернулись к тренировкам в общей группе «Ливерпуля»
20:51 Егоров: ассистент ошибся, зафиксировав у Азмуна офсайд в концовке матча в Питере
20:44 Егоров: Ари не нарушал правил на Васине в эпизоде с голом «Локомотива»
20:35 Егоров: оба фола Д. Комбарова в матче с «Уфой» тянули на жёлтую карточку
20:34 Роджерс: Дембеле связывают с 10 разными клубами, но ему нравится в «Селтике»
20:32 У полузащитника «Фламенго» Эдерсона диагностирован рак
20:15 Моуринью: был бы рад видеть Чичарито в «МЮ», но мы движемся в другом направлении
19:50 Рыбусь: «Локомотив» всегда должен быть в тройке и биться за чемпионство
19:48 «Казань Арена» получила «зелёный сертификат» соответствия экостандартам
19:47 Балажиц: когда забили «Динамо», не все побежали радоваться, ведь отдали все силы
19:37 Президент «Урала»: в России на позиции Шатова у нас нет футболистов сильнее его
19:34 Тьяго Маия, которым интересовался «Зенит», перешёл в «Лилль»
19:29 УПЛ не планирует переносить матч «Мариуполь» — «Динамо» К в другой город
19:22 Ливайя, Враньеш и Чигринский — в стартовом составе АЕК на матч с ЦСКА
19:20 Конте: Морате нужно дать время, но он может быть доволен своим выступлением
19:19 Чалов и Витиньо выйдут в стартовом составе ЦСКА в матче с АЕК
19:13 Кержаков выбрал 5 лучших голов Международного чемпионата по футболу для дружбы
19:10 Ренату Саншеш: «Милан» — интересный вариант
19:02 Г. Иванов: были бы рады видеть Широкова в «Урале»
18:55 «Ахмат» расторг контракт с Мирзовым
18:47 Мутко остался доволен ходом подготовки Волгограда к ЧМ-2018
18:45 Глава «Урала»: многие фанаты «Зенита» просили прощения после судейства Еськова
18:30 ЦСКА сыграет в первом матче с АЕК в оранжевой форме
18:27 Врачи отключили полузащитника «Аякса» Нури от аппарата искусственного дыхания
18:27 Димитров: «Уфа» — очень крепкая команда, против которой «Уралу» будет непросто
18:24 РФС запретил «Томи» и «Кубани» регистрировать новых игроков
18:15 Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2019 или 2020 года
18:11 Митрюшкин попал в символическую сборную 1-го тура чемпионата Швейцарии
18:06 Лапочкин рассудит «Спартак» и «Краснодар»
18:05 Шоу: для меня Лингард — лучший игрок «МЮ» в турне по США
18:04 В «Зените» возродили традицию «тоннеля» для новичков
17:55 Дриусси стал MVP 2-го тура РФПЛ
17:46 Гендиректор «СКА-Хабаровск»: «Анжи» сделал предложение по Лескано
17:45 «Челси» продлил контракт с Брауном и отдал его в аренду «Брайтону»
17:28 Джорджевич: не хватает игровой практики, надеюсь, через пару недель станет легче
17:22 «Зенит» поздравил Халка: c днём рождения, легенда!
17:22 Хашиг: кто-то из «Краснодара» пошутил над Иваном, причём достаточно жёстко
17:08 Геркус: стадион «Локомотив», скорее всего, переименуем в «РЖД-Арену»
16:54 «Тамбов» заявил защитника из Кот-д'Ивуара
16:50 Переход защитника «Колона» Конти в «Зенит» будет зависеть от решения Манчини
16:48 Оланаре может быть вызван в сборную Нигерии после двухлетнего перерыва
Все новости RSS
Партнерский контент