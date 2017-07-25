«Кубань» объявила об уходе нападающего Майровича

Нападающий Максим Майрович, выступавший за молодёжный и основной составы «Кубани», а также за «Кубань-2» в сезонах 2013/14 – 2017/18, покидает краснодарский клуб. 21-летний футболист и «Кубань» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Всего в течение трёх предыдущих сезонов Майрович принял участие в 29 играх основного состава и забил один мяч. В составе молодёжной команды с 2013 по 2016 год Майрович сыграл 59 матчей, забив 16 мячей, в «Кубани-2» он выходил на поле 22 раза, дважды отправив мяч в сетку.
«Футбольный клуб «Кубань» благодарит Максима Майровича за время, проведённое в футболке главной команды Краснодарского края, и желает новых успехов и высот в спортивной карьере», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Кубани».